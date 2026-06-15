Google'da Yapay Zeka Devri! Arama Alışkanlıklarını Değiştirecek Yenilik Geliyor

Yeni sistemin temel amacı, kullanıcıların belirlediği konuları gün boyunca arka planda izlemek ve dikkat çeken gelişmeleri anlık olarak bildirmek.Şimdilik yalnızca Google AI Ultra abonelerine sunulan özellik; haber sitelerinden sosyal medya platformlarına, finans piyasalarından ürün stok takibine kadar çok geniş bir veri havuzunu sürekli analiz ediyor. Google, özelliğin yaz ayları içinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılacağını da belirtiyor.Bugüne kadar internet aramaları büyük ölçüde kullanıcıların aktif şekilde sorgu oluşturmasına dayanıyordu. Google'ın yeni yaklaşımı ise bu düzeni tersine çevirmeyi hedefliyor.Kullanıcı yalnızca takip etmek istediği konuyu belirliyor. Sonrasında sistem devreye giriyor ve internet üzerindeki gelişmeleri kesintisiz biçimde izliyor. Önemli bir değişiklik ya da yeni bilgi ortaya çıktığında ise bunu özetlenmiş bildirimler halinde kullanıcıya iletiyor. Böylece aynı konuyla ilgili sürekli tekrar tekrar arama yapma ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.Google'ın “bilgi aracıları” adını verdiği yapay zekâ destekli sistemler, klasik otomasyonlardan farklı çalışıyor. Belirli saatlerde devreye giren zamanlayıcılardan ziyade, internet üzerindeki değişimleri sürekli tarayan dijital temsilciler gibi hareket ediyorlar.Bloglar, haber kaynakları, sosyal medya platformları ve canlı veri akışları eş zamanlı olarak analiz edilirken, sistem yalnızca kullanıcının belirlediği kriterlerle eşleşen bilgileri öne çıkarıyor.Kurulum süreci de oldukça basit. Yapay Zekâ Modu içinde kullanıcılar doğal dil kullanarak “beni bu konuda bilgilendir” ya da “şu gerçekleştiğinde haber ver” gibi komutlar oluşturabiliyor. Ardından sistem ilgili gelişmeleri otomatik olarak takip etmeye başlıyor.Google'ın verdiği örnekler, sistemin kullanım alanının oldukça geniş olduğunu gösteriyor.Belirli bir bütçe aralığındaki emlak ilanları, istenen metrekare kriterlerine sahip yeni konutlar veya sınırlı sayıda satışa çıkan bir ürünün stok durumu sürekli takip edilebiliyor. Aynı şekilde belirli bir sporcunun yeni sponsorluk anlaşması ya da bir markanın ürün lansmanı gibi gelişmeler de izleme listesine eklenebiliyor.Dikkat çeken noktalardan biri ise yapay zekânın yalnızca veri toplamakla yetinmemesi. Sistem, elde ettiği bilgileri anlamlandırarak kısa özetler hazırlıyor ve kullanıcıyı ilgili bağlantılara yönlendirebiliyor.Google ekosisteminde daha önce Gemini uygulamasındaki planlanmış görevler ve Gemini Spark gibi belirli aralıklarla çalışan kontrol mekanizmaları bulunuyordu. Ancak bu araçlar genellikle günlük ya da 15 dakikalık periyotlarla sorgu gerçekleştiriyordu.Yeni Arama Aracıları ise sabit zaman aralıklarına bağlı kalmadan internet üzerindeki değişimleri sürekli değerlendiriyor. Bu sayede özellikle finans piyasaları, son dakika haberleri veya sınırlı stokla satışa çıkan ürünlerde yaşanan gelişmeler kullanıcılara çok daha kısa sürede ulaştırılabiliyor.Google'ın bu hamlesi, yapay zekâ destekli arama alanındaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağının işareti olarak görülüyor. Sürekli çalışan dijital temsilcilerin, kullanıcıların bilgiye ulaşma alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirebileceği değerlendiriliyor.Özellik şu anda yalnızca Google AI Ultra abonelerine sunuluyor. Sisteme erişim, aylık 99,99 dolar veya 199,99 dolar seviyesindeki abonelik paketleri kapsamında sağlanıyor. Google, Arama Aracıları özelliğini ilerleyen haftalarda daha uygun fiyatlı Google AI Pro abonelerine de sunmayı planlıyor.