16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı! Çocukları Dijital Risklerden Korumak İçin Tarihi Adım

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçükler için sosyal medya platformlarını yasaklayacaklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada 16 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımını yasaklayacaklarını, ayrıca oyun ve canlı yayın platformlarına da ciddi kısıtlamalar getireceklerini duyurdu.Düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Starmer, bu köklü değişikliklerin İngiltere'nin değerlerini yansıtacağını belirtti. Kararın bir yandan çocukları çevrimiçi ortamda korurken diğer yandan büyük teknoloji şirketlerinin orantısız gücüne karşı bir duruş sergileyeceğini ifade etti.Starmer, kararının arkasında durarak, 'Tam kapsamlı bir yasağın en doğru seçenek olduğundan hiç şüphem yok' şeklinde konuştu. Yasağın toplumsal etkilerine de değinen Starmer, 'Bu adım, zamanla ebeveynlerin çocuklarıyla olan diyaloglarını ve çocukların beklentilerini değiştirecek. Çok büyük bir fark yaratacak; çocuklarımızı daha güvende ve daha mutlu kılacak. Onlara büyümeleri için daha fazla zaman, daha fazla güvenlik, daha fazla özgürlük ve çok daha fazla fırsat sunacak' ifadelerini kullandı.TikTok, Snapchat ve Instagram gibi popüler platformlara getirilecek yasağın yanı sıra Starmer, çocukların yabancılarla konuşmasına olanak tanıyan oyun ve canlı yayın servislerine karşı da harekete geçeceklerini vurguladı.Hükümetin bu yasak sürecini başlatmak için gerekli yasal yetkilere halihazırda sahip olduğunu belirten Starmer, yasal düzenlemelerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve yasağın önümüzdeki ilkbahar aylarında fiilen yürürlüğe gireceğini açıkladı.