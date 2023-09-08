Liselerde yeni dönem! Ortalama kuralına son verildi, 6 dersi geçemeyen sınıfta kalacak

11 Eylül Pazartesi günü 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak. Milyonlarca lise öğrencisi de çalacak ilk ders zili ile sıralarına geçecek. İlk ders zili çalmadan Milli Eğitim Bakanlığı bir dizi önemli karar aldı. Buna göre; 50 ortalama ile sınıf geçme dönemi resmen sona erdi. Başarısız öğrencilere sınıf tekrarı geri getirildi. Ayrıca, açık liseye geçişler de zorlaştırılacak.2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesi liselerde yeni dönemi başlatan kararlar alındı. Buna göre; 50 ortalama ile sınıf geçme uygulaması sona erdi.Yine 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde 6 dersi zayıf olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Bir diğer önemli karar da açık liseye geçiş ile ilgili. Açık liselere geçiş eskisi kadar kolay olmayacak. Geçişler daha zor bir hale getirilecek.Sınıf Tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.