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AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak

31 Mart 2024 yerel seçimlerine giden yolda merakla beklenen belediye başkan adayları için AK Parti ve MHP ittifakı devam edecek. Seçici kurulun ön hazırlığını yapacağı adaylarla ilgili nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek. İki liderde partisinde özel ekip kurulması için talimat verecek.

AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak
Ekleme: 8.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 8.09.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak
Türkiye'de bin 392 belediyenin 810'u AK Partili yönetim tarafından, 231 belediye ise MHP'nin yönetiminde olmak üzere bin 41 belediye Cumhur İttifakı ile yönetiliyor. Mevcut yönetimler ile birlikte başta 11 Büyükşehir olmak üzere Cumhur İttifakı, genel seçimde elde ettiği seçim başarısını yerelde de sürdürmek istiyor. Belde, ilçe, büyük ve merkez ilçelerde kazanacak adayların belirlenmesi için önümüzdeki günlerde AK Parti ve MHP'de özel komisyon ekibi kurulacak. Komisyon, güçlü adayların isimlerini Erdoğan ve Bahçeli'ye sunacak.

AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak

KAPSAMLI VE DETAYLI İTTİFAK YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelirken bu buluşmada 2024 yerel seçimlerinin yol haritası belirlenmişti. 2019 seçimlerinde iki parti sadece 30 büyükşehirde ittifak yapmıştı. 27 ilde AK Parti, 3 ilde ise MHP aday göstermişti. Bu sefer 81 ilin tamamında beldelere kadar, büyükşehirler, iller, büyükşehirlerin merkez ilçeleri olmak üzere Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanında doğru aday belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Kapsamlı ve detaylı bir ittifak yapılacak. İki partinin liderinin de bu konuda anlaştığı öğrenildi.

KİM KAZANMAYA YAKINSA O ADAY ÇIKARACAK
Aday belirleme çalışmalarının AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştireceği 4'üncü Olağanüstü Kongresinin ardından başlaması bekleniyor. AK Parti ve MHP kurmayları bir araya gelecek ve detaylı bir çalışma yürütecekler. Beldelere kadar ayrıntılı çalışmalar yapılacak seçimde hangi partinin adayı kazanmaya daha yakınsa orada o partinin adayı gösterilecek. Böylelikle oy kaybının önüne geçilerek kazanacak aday üzerinde fikir birliği sağlanacak.

AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak

KOÇBAŞLARI BELİRLENECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi zirvesi dönüşünde, yerel seçimlerde 81 ilde MHP ile işbirliğinin detaylarını paylaşmış, '81vilayeti masaya yatırıp nerede nasıl kimle kazanırız bunların hepsini konuşacağız. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız bunları beraberce görüşecekler nihai kararı da biz vereceğiz.

Devlet Bey'in de hitabıyla 'koçbaşlarını belirleyip' yola öyle devam edelim. Cumhur İttifakını en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Şehirlerimizi CHP'nin çöp, çamur, çukur siyasetinden kurtaracak en doğru adayları belirleyeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'nin yönetimini CHP ve şürekâsına teslim etmeyen vatandaşım, şehirlerinin idaresini de işin ehline yani Cumhur İttifakına teslim edecek' ifadelerini kullanmıştı.


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