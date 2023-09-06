Diyarbakır'daki düğünde damat kurşuna dizildi

Diyarbakır'daki düğün kana bulandı.Merkez Kayapınar ilçesinde gelin ve damat salona girerken silah sesleri yükseldi.Damat A.E., gelinle salona giriş yaparken şüpheli S.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.Saldırı esnasında damat ve E.K. yaralandı. Yaralılar, özel ve Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı.Damadın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Öte yandan saldırıyı düzenleyen kişinin, kızı istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.