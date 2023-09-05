Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji son dakika sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşerken, bazı illerde sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Kırklareli, Aydın, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey, İzmir'in güney ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Eylül hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Kırklareli, Aydın, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey, İzmir'in güney ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAKARYA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ile Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir 22°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 13°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce çevreleri ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 18°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 18°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı