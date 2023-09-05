Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Kırklareli, Aydın, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey, İzmir'in güney ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAKARYA 18°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ile Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 20°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam kuvvetli olması bekleniyor.İzmir 22°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 20°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 23°C, 36°CParçalı ve az bulutluANTALYA 24°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 23°C, 33°CParçalı ve az bulutluMERSİN 26°C, 33°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Ankara 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 13°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce çevreleri ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 13°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 17°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 18°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 24°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 13°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 17°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 18°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 24°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı