Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla açıklama yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'İki hafta sonra Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı, BM Genel Kurulunda bir araya gelecekler.Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir olduk. Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşımla görüş alışverişinde bulunduk. İki garantör ülke olarak görüşmeye devam edeceğiz.Terörle mücadele komşumuzdan etkin işbirliği bekliyoruz.'Yunan Bakan Yerapetritis ise şunları söyledi:'Açık diyalog kanalları sayesinde krizleri bertaraf etme konusunda çok daha hızlı hareket edebiliyoruz.Özellikle BM ilkeleri çerçevesinde, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde sorunlarımızı, görüş ayrılıklarımızı giderebiliriz diye düşünüyorum. Karşılıklı olarak birlikte yaşamayı başarabiliriz.Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis New York'ta 18 Eylül'de bir görüşme gerçekleştirecekler. Bunun akabinde 7 yıl aradan sonra bu yıl bitmeden yüksek düzeyli işbirliği toplantısının gerçekleşmesini planlıyoruz.Kıbrıs gibi, Türkiye'nin AB yönelimi gibi, göçmen konusu gibi konular ele alındı. Kritik olan adım görüşmelerin bir an önce başlaması; Yunanistan uzun yıllardır Türkiye'nin AB yönelimi desteklemektedir.'