  • USD: 26,74 - 26,78
  • EURO: 28,87 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Göktaş: Erken yaşta evlilikler yüzde 78 oranında düştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 ilde 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' uygulandığını belirterek, "Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmişken; bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bin 250'ye gerileyerek yüzde 78 oranında düşmüştür" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 4.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 4.09.2023 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş: Erken yaşta evlilikler yüzde 78 oranında düştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 ilde 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' uygulandığını belirterek, "Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmişken; bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bin 250'ye gerileyerek yüzde 78 oranında düşmüştür" dedi.

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler'in (BM) kadın birimi UN Women iş birliğinde Ankara'da düzenlenen 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi Çalıştayı'na katıldı. UN Women Türkiye Direktörü Asya Varbanova da programda yer aldı. Göktaş, erken yaşta ve zorla evliliklerin yalnızca sosyal bir sorun olmadığını, aynı zamanda temel bir insan hakları meselesi olduğunu söyledi. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelenin, güçlü iş birlikleri gerektirdiğini aktaran Göktaş, "Bu amaçla uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere tüm taraflarla koordineli çalışmalar yapılmasının çok isabetli ve değerli olduğunu özellikle belirtmek isterim. Nitekim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele çalışmalarımızı, bütüncül bir yaklaşım ve 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Erken yaşta ve zorla evliliklerin toplumsal temellerine odaklanarak, daha kalıcı çözümlere ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'25 İLDE EYLEM PLANLARIMIZI UYGULUYORUZ'

Erken yaşta evlilik nedenlerinin bölgelere göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Göktaş, "Bu nedenle soruna kaynağında çözüm üretmek bir başka deyişle yerel eylem planlarını hazırlayıp, uygulamak; etkili bir formül olarak karşımıza çıkıyor. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin, il eylem planlarımızın ilk hareket noktası bir pilot ilçemizdi. Pilot ilçemizde yaptığımız çalışmalar neticesinde 2022 yılı sonu itibarıyla 23 ilimizde il eylem planlarımızı yürürlüğe koyduk. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ise afet ve acil durumların dezavantajlı gruplara olumsuz etkilerini çalışmaya başladık. 5 ilimizde daha Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı hazırlıklarını başlattık. Toplamda 25 ilimizde il eylem planlarımızı uyguluyoruz, 3 ilimizde ise eylem planı hazırlıklarımız tamamlanmak üzere" dedi.

'EN BÜYÜK HEDEFİMİZ, TAM OLARAK ORTADAN KALKMASI'
Göktaş, çalışmalar sonucu kısa sürede olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını belirterek, "Nitekim erken yaşta evliliklerde resmi verilerin yıllar itibarıyla düşmekte olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmişken; bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bin 250'ye gerileyerek yüzde 78 oranında düşmüştür. Kuşkusuz bu düşüş bizler için yeterli değil; erken yaşta ve zorla evliliklerin tam olarak ortadan kalkması en büyük hedefimiz. Bu süreçte il dinamikleri ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün özel çabalarıyla hazırlayıp, yürürlüğe koyduğumuz acil eylem planlarının da ciddi katkısı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

VARBANOVA: ÇOCUK İSTİSMARI RİSKİNİ ARTIRMAKTA
UN Women Türkiye Direktörü Asya Varbanova da erken yaşta evliliklerin kadınlara şiddetin bir türü ve insan hakları ihlali olduğunu söyleyerek, "Bu evliliklerin kadın ve kız çocukları üzerinde olumsuz sosyal, psikolojik, ekonomik ve sağlık sonuçları bulunmaktadır. Erken yaşta ve zorla evlilikler çocuk istismarı riskini artırmakta, kız çocuklarının eğitime erişimini engellemekte, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkilemektedir" dedi.
Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: 'Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi
İki il arasındaki uçuşlar başlıyor! Bakan tarih verdi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Özcan’dan Yavaş’a sert tepki: TEKNOFEST’e neden gelmedin?
Muharrem İnce seçim döneminde yaşadığı kaset komplosunu anlattı
Doğalgazda kapılar Türkiye'ye açılıyor: Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler
Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!
Evinden cephanelik çıkmıştı! DHKP-C bombacısı CHP'den aday oldu
Kabine yarın toplanıyor: Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia: Partiden gitmiyor çünkü...
Atatürk'ün hediyesi arazi 67 yıldır davalık! Türkiye'nin en uzun hukuk mücadelesi
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki çığ gibi! CHP yandaşı gazeteciden sert çıkış: Tanju Özcan’ın ihraç edildiği partiye…
İhracatta Ağustos rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Hız kesmeden devam edeceğiz
AFAD açıkladı! İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakımsız araçlar adeta ölüm saçıyor: Alev alev yanan İETT otobüsü küle döndü
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük açıklaması! Üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz
'Şahit gösterme' oyunu çöktü! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı
Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor

Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif