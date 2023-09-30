İspanya'da kritik temas! Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek: Gözler Türkiye'de olacak

Başkan Erdoğan'ın da katılması beklenen zirvenin ilkinde Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için üstlendiği kritik rol ve uyguladığı başarılı dış politika sayesinde en dikkat çeken ülkelerden olmuştu.Tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanması için yine gözler Türkiye'de.Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri ile Brüksel'de bir araya gelindiğini, tarafların gelecek muhtemel toplantıda normalleşme sürecini ilerletmek için somut adımları görüştüğünü bildirdi.Aliyev ve Paşinyan geçen 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.Granada'da da Aliyev ile Paşinyan görüşmesi yakın mercekte olacak.AST oluşturulması fikri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs 2022'de Strazburg'da gerçekleştirdiği konuşmasında ilk kez gündeme geldi.Granada AST'de Rusya-Ukrayna savaşının yanında ekonomi, göç, enerji ve güvenlik konularının masaya yatırılması öngörülüyor.Zirve AB'nin bir parçası olmayan ülkelerin de siyasi karar süreçlerine katılımını amaçlıyor.