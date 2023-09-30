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Beyaz Gazete
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İspanya'da kritik temas! Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek: Gözler Türkiye'de olacak

İlk toplantısı geçtiğimiz yıl ekim ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin üçüncü turu 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde gerçekleştirilecek. Zirvenin en önemli gündem başlıklarından biri Kafkasya'daki son durum olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu sonrası Granada'da bir araya gelecek.

İspanya'da kritik temas! Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek: Gözler Türkiye'de olacak
Ekleme: 30.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
İspanya'da kritik temas! Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek: Gözler Türkiye'de olacak
Başkan Erdoğan'ın da katılması beklenen zirvenin ilkinde Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için üstlendiği kritik rol ve uyguladığı başarılı dış politika sayesinde en dikkat çeken ülkelerden olmuştu.

Tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanması için yine gözler Türkiye'de.

İspanya'da kritik temas! Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek: Gözler Türkiye'de olacak

ALİYEV PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri ile Brüksel'de bir araya gelindiğini, tarafların gelecek muhtemel toplantıda normalleşme sürecini ilerletmek için somut adımları görüştüğünü bildirdi.

Aliyev ve Paşinyan geçen 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.

İspanya'da kritik temas! Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek: Gözler Türkiye'de olacak

Granada'da da Aliyev ile Paşinyan görüşmesi yakın mercekte olacak.

İspanya'da kritik temas! Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek: Gözler Türkiye'de olacak

EKONOMİ, GÖÇ, ENERJİ VE GÜVENLİK KONULARI

AST oluşturulması fikri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs 2022'de Strazburg'da gerçekleştirdiği konuşmasında ilk kez gündeme geldi.

Granada AST'de Rusya-Ukrayna savaşının yanında ekonomi, göç, enerji ve güvenlik konularının masaya yatırılması öngörülüyor.

Zirve AB'nin bir parçası olmayan ülkelerin de siyasi karar süreçlerine katılımını amaçlıyor.



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