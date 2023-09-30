  • USD: 27,38 - 27,43
  • EURO: 29,03 - 29,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu

İstanbul'da Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde önceki gün 3 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan doğal gaz patlamasında intihar şüphesi öne çıktı.

Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu
Ekleme: 30.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu
Bir binanın 5'inci katındaki dairede yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları patlarken binadan kopan molozlar da park halindeki araçların üzerine düştü.

Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu

Ayrıca bir ağaç devrildi. İstanbul Valiliği, patlamada Özgür Çoban, Ahmet Bal ve Ömer Özdemir'n yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu

İNTİHAR MI, İHMAL Mİ?

Patlama ile ilgili yeni ulaşılan bilgilere göre; patlama yaşanan evin Sultan Çoban'a ait olduğu, patlama anında ise Başakşehir'de yaşayan oğlu Özgür Çoban'ın (46) evde yalnız olduğu tespit edildi.

Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu

Patlama ile birlikte Çoban'ın evden sokağa düşerek, Ahmet Bal ve Ömer Özdemir'in ise binadan düşen parçalar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Evde yapılan incelemelerde doğalgaz vanalarının açık olduğunun belirlenmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca intihar ihtimalini incelemeye aldı.

KOMŞU KONUŞTU

Çevre sakinleri, bir elektrik firmasının priz üretim bölümünde çalışan Özgür Çoban'ın eşiyle anlaşmazlık yaşadığı için annesinin evine geldiğini öne sürdü. Komşulardan Rabia Bölükbaşı, dairede Sultan Çoban'ın yaşadığını ve patlama sırasında Marmara Ereğlisi'ndeki yazlığında olduğunu belirtti. Bölükbaşı, daireden bir süre önce koku geldiğini, komşulara bildirdiğini fakat kimsenin dikkate almadığını öne sürdü.

Bölükbaşı, Sultan Çoban'a olaya kendisinin bildirdiğini, annenin patlamayı duyunca şok yaşayıp telefonu kapattığını ifade etti.

Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu

KAROT ÖRNEĞİ ALINDI

Diğer taraftan patlama yaşanan apartmandan belediye yetkilileri tarafından karot örneği alınacağı, yapılacak inceleme sonucu binada ikamet edilip edilemeyeceğine karar verileceği bildirildi.

Eğer örnekler çürük çıkarsa bina tahliye edilecek ve en kısa zamanda yıkılacak. Öte yandan Ömer Özdemir'in cenazesi Afyon Dinar ilçesine gönderildi.

Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu

Özgür Çoban'ın cenazesi Yenibosna Cemevi'nden öğle namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'na, Ahmet Bal'ın cenazesi ise Esenler Cemevi'ndeki törenin ardından Sultangazi Hapipler Mezarlığı'na defnedilecek.



Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’
Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu
Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
İspanya'da kritik temas! T: Gözler Türkiye'de olacak
Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı
Dışişleri'nden sert tepki! İsveç'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyon
Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladı! Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekiliyoruz
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda önemli bir mesaimiz var
Başkan Erdoğan izmir'de TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor
Başakşehir Belediyesi'nden Murat Ongun'a kapak gibi cevap!
CHP'li gazeteci İsmail Saymaz çileden çıktı: CHP ümitsiz vaka olmuştur! Parti sizin aile şirketiniz mi kardeşim?
Çanakkale'de AK Parti ofisine saldırı
Fatih için fetih vakti! Karadeniz'i didik didik arıyor! Enerjide milli, teknolojide üstün...
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi çökertildi
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
İBB yine sınıfta kaldı! Ekrem İmamoğlu’nun ‘İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük’ algısı patladı!
Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketici mağduriyeti son buluyor
Türkiye dünyada nasıl bir konumda? Başkan Erdoğan'ın 3'lü denge politikasına vurgu: Herkes onunla iş birliği yapmak istiyor
İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor