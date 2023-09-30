Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu

Bir binanın 5'inci katındaki dairede yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları patlarken binadan kopan molozlar da park halindeki araçların üzerine düştü.Ayrıca bir ağaç devrildi. İstanbul Valiliği, patlamada Özgür Çoban, Ahmet Bal ve Ömer Özdemir'n yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.Patlama ile ilgili yeni ulaşılan bilgilere göre; patlama yaşanan evin Sultan Çoban'a ait olduğu, patlama anında ise Başakşehir'de yaşayan oğlu Özgür Çoban'ın (46) evde yalnız olduğu tespit edildi.Patlama ile birlikte Çoban'ın evden sokağa düşerek, Ahmet Bal ve Ömer Özdemir'in ise binadan düşen parçalar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Evde yapılan incelemelerde doğalgaz vanalarının açık olduğunun belirlenmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca intihar ihtimalini incelemeye aldı.Çevre sakinleri, bir elektrik firmasının priz üretim bölümünde çalışan Özgür Çoban'ın eşiyle anlaşmazlık yaşadığı için annesinin evine geldiğini öne sürdü. Komşulardan Rabia Bölükbaşı, dairede Sultan Çoban'ın yaşadığını ve patlama sırasında Marmara Ereğlisi'ndeki yazlığında olduğunu belirtti. Bölükbaşı, daireden bir süre önce koku geldiğini, komşulara bildirdiğini fakat kimsenin dikkate almadığını öne sürdü.Bölükbaşı, Sultan Çoban'a olaya kendisinin bildirdiğini, annenin patlamayı duyunca şok yaşayıp telefonu kapattığını ifade etti.Diğer taraftan patlama yaşanan apartmandan belediye yetkilileri tarafından karot örneği alınacağı, yapılacak inceleme sonucu binada ikamet edilip edilemeyeceğine karar verileceği bildirildi.Eğer örnekler çürük çıkarsa bina tahliye edilecek ve en kısa zamanda yıkılacak. Öte yandan Ömer Özdemir'in cenazesi Afyon Dinar ilçesine gönderildi.Özgür Çoban'ın cenazesi Yenibosna Cemevi'nden öğle namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'na, Ahmet Bal'ın cenazesi ise Esenler Cemevi'ndeki törenin ardından Sultangazi Hapipler Mezarlığı'na defnedilecek.