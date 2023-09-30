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AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak 3 yeni savunma sanayii ürünü, MİLGEM 5. gemi ile birlikte bu yıl envantere kazandırılacak. Önceki yıllarda yurt dışından alınan, zaman zaman da temininde güçlükler yaşanan savunma sanayii ürünlerinin daha iyisini şimdi Türk Savunma Sanayii yapıyor. Açık Deniz Karakol Gemisi ve MİLGEM projesinin devamında kullanılmak üzere geliştirilen AKREP ve CENK radarı entegrasyon işlemleri tamamlandı. DERİNGÖZ ile birlikte bu yıl Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazırlanıyorlar.

Ekleme: 30.09.2023 - 14:33 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!
TEKNOFEST İzmir'de ASELSAN'ın bu yıl ilk kez envantere giren ve geliştirme çalışmaları sürdürülen deniz sistemleri de tanıtıldı. Son dönemde Türk Deniz Kuvvetleri'nin platformları için yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını anlatan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Açık Deniz Karakol Gemisi ve MİLGEM projesinin devamında kullanılmak üzere bu yıl 3 ürün geliştirdiklerini söyledi.

AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!

HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI SAVUNMADA SON KATMAN

Dünyada çok az sayıda ülkede üretilen YHSS sistemine sahip GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geçen günlerde MİLGEM 5. gemiye entegre edildiğini bildiren Akyol, 3 ülkeyle de şu ana kadar ihracat sözleşmesi imzaladıklarını belirtti. Akyol, GÖKDENİZ ile yakın mesafede hava ve su üstü hedeflerini parçcıklı mühimmatla etkisiz hale getiren bir sistemi, radarı, elektro-optiği, atış kontrol algoritmaları ve akıllı mühimmatlarıyla milli olarak Deniz Kuvvetlerine kazandırdıklarını kaydetti.

AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!

GÖKDENİZ, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan yakın bir hava savunma sistemi olarak başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.

AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!

AKTİF TARAMALI RADAR TEKNOLOJİSİYLE CENK, MİLGEM 5. GEMİDE YERİNİ ALDI

Önceki yıllarda yurt dışından alınan, zaman zaman da temininde güçlükler yaşanan geminin üst direğindeki hava savunma radarlarını millileştirme çalışmalarını da bu yıl tamamladıklarını ifade eden Akyol, CENK radarının MİLGEM 5. gemide yerini aldığını dile getirdi. Akyol, CENK'in geminin hava savunma radarı görevini üstlendiğini ve gemiye yaklaşan hava araçlarının, füzelerin, su üstü araçlarının tamamının tespit ve teşhisine imkan verdiğini kaydetti. Ahmet Akyol, "CENK radarı son derece yüksek bir teknoloji. Aktif taramalı radar teknolojisiyle bu yıl Deniz Kuvvetlerinin envanterine giriyor" dedi.

AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!

AKREP RADARI DA TAMAM, YENİ YERLİ SİSTEMLER YOLDA

Deniz Kuvvetlerine bu yıl kazandırılacak bir diğer ürünün AKREP atış kontrol radarı olduğunu ifade eden Akyol, geçmişte değişik ülkelerden alınan ve angajmanı sağlayan radarın da MİLGEM 5. gemiye entegre edildiğini bildirdi. Ahmet Akyol, "Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak 3 ürünü bu yıl envantere kazandırıyoruz" diye konuştu.

AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!

Bunun yanında su altında çalışmalarının aynı yoğunlukta devam ettiğini belirten Akyol, Türkiye'nin ilk otonom su altı aracı DERİNGÖZ'ün de envantere girmek üzere olduğunu ifade etti.

AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!

3'Ü SU ÜSTÜNDE 2'Sİ SU ALTINDA HİZMET EDECEK

Lisansla alıma tabi olan denizaltıların yelkenlerinin sürülebilir direklerini de millileştirdiklerini anlatan Akyol, su altında basınç, sızdırmazlık, genleşme gibi birtakım sorunları çözdüklerini söyledi. Ahmet Akyol, "Bu ürünle denizaltılarımız su üstüne yaklaşıp haberleşme, radar elektronik harp, radar, optik gibi yüklerini mastlarla dışarıya çıkararak kullanma imkanına kavuştu. Bu yıl su üstünde 3 ürünümüzü ilk kez envantere alıyoruz. Su altında da 2 yeni ürünümüz ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdığı yeni ürünler olacak." dedi.
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