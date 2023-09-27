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Milli Savunma Bakanlığı 22 bin sözleşmeli er alacak

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er alınacak. Bakanlığın sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak.

Ekleme: 27.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak.

22 bin 16 sözleşmeli er alınacak
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.

Sözleşmele er başvurusu nasıl yapılır?
Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.
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