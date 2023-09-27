İstanbulluları çileden çıkaran metro çalışması! İBB 4 yıldır tamamlayamadı

CHP yönetimindeki İstanbul'da sorunlar bitmiyor...Hizmet yetersizliği, verilen sözlerin tutulmaması vatandaşların tepkisini çekiyor.27 Haziran 2019 yılında mazbatasını alarak göreve başlayan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde Megakent'e yeni metrolar kazandıracağını vaat etti.Şimdi ise önümüzde yerel seçim var ve İstanbullular İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürüyor.Tepki çeken konulardan biri de Pendik'te de 4 yıl önce başlatılan metro projesi.Kadıköy - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna bağlantı olacak Kaynarca, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve içmeler mahallelerini kapsayacak metro projesinde bir ilerleme olmadı.Bu projeyi başlattığı tarihten itibaren 4 yıl 6 ay geçmesine rağmen, metro şantiyesinde ne gözle görülebilen bir ilerleme, ne de bitim aşamasında olan bir durak görülüyor.Metro projesi hala ilk günkü haliyle devam ediyor.Metro inşaatının yanında esnaf Köksal Sarıkaya, 'Bakanlık havalimanına bile metroyu uzattı ama bunlar 200 metre bile ilerlemedi. Çalışmıyorlar. Çalışmayan metro neden bitsin ki, tabii ki bitmez. Esnaf olarak şikayetçiyiz. Toz toprak oluyor gürültü oluyor sürekli.' dedi.Restoran işletmeciliği yapan Ali Arkan, 'Arzumuz bu inşaatın bir an önce bitmesi. 4 yıl oldu, 3 defa da durdu. Bir türlü bitmiyor. Tozu toprağı çekilmiyor. Her gün trafik oluyor. Müşteri de rahatsız oluyor. Tozdan sesten etkileniyorlar ve gelmiyorlar.' dedi.