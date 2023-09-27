  • USD: 27,21 - 27,26
  • EURO: 28,82 - 28,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbulluları çileden çıkaran metro çalışması! İBB 4 yıldır tamamlayamadı

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’de metro çalışmalarından biri daha sonuca ulaşmadı. Megakentliler tam 4 yıl 6 aydır Pendik'te başlatılan metro projesinin bitmesini bekliyor.

İstanbulluları çileden çıkaran metro çalışması! İBB 4 yıldır tamamlayamadı
Ekleme: 27.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
İstanbulluları çileden çıkaran metro çalışması! İBB 4 yıldır tamamlayamadı
CHP yönetimindeki İstanbul'da sorunlar bitmiyor...

Hizmet yetersizliği, verilen sözlerin tutulmaması vatandaşların tepkisini çekiyor.

27 Haziran 2019 yılında mazbatasını alarak göreve başlayan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde Megakent'e yeni metrolar kazandıracağını vaat etti.

Ancak bu vaatler sonuca ulaşamadı.

Metro projesinde ilerleme olmadı

Şimdi ise önümüzde yerel seçim var ve İstanbullular İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Tepki çeken konulardan biri de Pendik'te de 4 yıl önce başlatılan metro projesi.

Kadıköy - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna bağlantı olacak Kaynarca, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve içmeler mahallelerini kapsayacak metro projesinde bir ilerleme olmadı.

4 yıl 6 ay oldu

Bu projeyi başlattığı tarihten itibaren 4 yıl 6 ay geçmesine rağmen, metro şantiyesinde ne gözle görülebilen bir ilerleme, ne de bitim aşamasında olan bir durak görülüyor.

Metro projesi hala ilk günkü haliyle devam ediyor.

'200 metre bile ilerlemedi'

Metro inşaatının yanında esnaf Köksal Sarıkaya, 'Bakanlık havalimanına bile metroyu uzattı ama bunlar 200 metre bile ilerlemedi. Çalışmıyorlar. Çalışmayan metro neden bitsin ki, tabii ki bitmez. Esnaf olarak şikayetçiyiz. Toz toprak oluyor gürültü oluyor sürekli.' dedi.

'Her gün trafik oluyor'

Restoran işletmeciliği yapan Ali Arkan, 'Arzumuz bu inşaatın bir an önce bitmesi. 4 yıl oldu, 3 defa da durdu. Bir türlü bitmiyor. Tozu toprağı çekilmiyor. Her gün trafik oluyor. Müşteri de rahatsız oluyor. Tozdan sesten etkileniyorlar ve gelmiyorlar.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan 81 il için önemli karar! AK Parti'de yerel seçim maratonu başlıyor
Türkiye ekonomisi için bir güzel haber daha: Büyüme tahminlerini yükseltti
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
TEKNOFEST sonrası müjde: TB3 ilk uçuşunu yapacak
Mehmet Şimşek, Financial Times'a konuştu: Doğru yoldayız, güven geri geldi
Trump'ın yıllardır dolandırıcılık yaptığına karar verildi
Muharrem İnce'ye kaset kumpasından Cevheri Güven çıktı! Ankara Kuşu servis etti, FETÖ'cüler yaydı
İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AİHM’in verdiği usulsüz FETÖ kararına sert tepki
Türkiye'den Romanya'ya doğal gaz ihracatı! Anlaşmaya varıldı: Günlük 4 milyon metreküp
İstanbulluları çileden çıkaran metro çalışması! İBB 4 yıldır tamamlayamadı
Gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği müjdesi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı
Fransız basınında Türkiye Yüzyılı endişesi: ‘Erdoğan’ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?’
Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da olacak! Kabine toplanıyor: Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesi, kentsel dönüşüm yasası...
Ambargo TV çalışanı tek tek itiraf etti! Talimatları Ümit Özdağ'dan alıyorum
CHP Kurultay tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çok net Zengezur Koridoru mesajı: Muhakkak tamamlanmalı
Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...
İBB otobüsü alev alev yandı! Geriye hurda yığını kaldı!
Ankara’da ulaşım çilesi! Esnaf AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın kapısını çaldı: Bizi Yavaş’tan kurtarın!
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor! O güne dikkat edin!

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor! O güne dikkat edin!

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Osmanlı valisi yaptırmıştı: Görenler hayran kalıyor

Osmanlı valisi yaptırmıştı: Görenler hayran kalıyor

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor