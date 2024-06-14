Ankara'da rögar rezaleti! Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki

Ankara'da Kurban Bayramı ziyaretleri gerçekleştiren Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, aniden başlayan yağmur nedeniyle hiçbir önlem alınmadığı ve bakımları yapılmadığı için rögar taşmasına denk geldi. Bu durumu eleştirerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazardaki tüm meyve ve sebzelerin rögar sularıyla kirlendiğini gösterdi. Olayı yerinde kayıt altına alarak halkla paylaşan Gökçek, ABB'nin 4.5 ay önce gerçekleştirdiği çalışmaları hatırlatarak, “esnaf ve vatandaş perişan” dedi.





CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yapmayarak hiçbir önlem almadıklarını öne süren Gökçek, yağmur sonrası yaşanan rögar taşkınlarının Ankara halkını mağdur ettiğini söyledi. Gökçek'in paylaşımı sonrası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Osman Gökçek, sosyal medya paylaşımında “Ankara’da Kurban bayramı ziyaretleri dolayısıyla vatandaşımızla bir araya geldiğimiz esnada yağmur yağışı sonrası 4.5 ay önce yaptıklarını söyledikleri ve açılışını yaptıkları Ulus sebze ve meyve halimizde rögar taştı,çatı aktı. Esnaf ve vatandaş perişan.” İfadelerini kullandı.





Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Halk ise, yapılmayan bakımlara, alınmayan önlemlere isyan etti.