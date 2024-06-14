Mehmet Şimşek duyurdu! Enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu.24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyon beklentileri iyileşiyor.' diyerek yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi.Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır.