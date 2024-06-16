Şehitleriyle bayramlaştılar: Ziyaretlerin en hüzünlü adresi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı.Ziyarete gelen şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip, çiçek ekerken, kimi de dua etti.Şehit yakınları, birbiriyle dertleşip, lokum dağıtarak bayramlaşırken, şehitliğe gelen askerlerle de fotoğraf çektirdiler.Edirnekapı Şehitliğine gelen Ahu Yamanoğlu ise “Sadece dua etmek için geldim. Şehit yakını değilim ama çocuklarımla birlikte ziyarete geldik. Üzülüyoruz geldiğimizde değişik duygular hissediyoruz. Hem sevinç hem üzüntü her şey var' diye konuştu.Şehit olan kardeşinin kabrini ziyarete gelen Emrah İlhan, 'Her bayram geliyoruz. Bayramın 4 günü şehitliğe geliyoruz. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Bayramlar bizim için normal bayramlar gibi değil, sadece adı bayram. Bugün babalar günü, bizim için daha buruk geçiyor. Allah bize sabır versin. Bir senelik evliydi. 26 yaşındaydı, çatışmada şehit oldu. Bu onsuz 3. bayramımız buruk bir şekilde geçiyor' dedi.Şehitliğe dua etmek için gelen Turan Değirmenci, 'Bayrak için, vatan için devlet için millet için canını, kanını çekinmeden akıtanlara şükran duygularımızı iletmek için buradayız. Burada yakınım yok; ama hepsi bizim yakınımız, çocuklarımız. Ruhları şad olsun. Minnettarız. Geleceğe onlar sayesinde güvenle emin olarak bakıyoruz' ifadelerini kullandı.