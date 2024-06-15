Başkan Erdoğan’dan G7 liderlerine “Gazze” mesajı: İki devletli çözüm çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve AB'nin de daimi üye olduğu G7 (Yediler Grubu) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kritik 'Gazze' mesajı verdi. Başkan Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geçti.Erdoğan'ı Birindisi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ile Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Erdoğan, G7 Dönem Başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin daveti üzerine 'Afrika ve Akdeniz/ Yapay Zekâ ve Enerji Konulu' yüksek düzeyli oturuma katıldı. Oturuma, G7 üyelerinin yanı sıra Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Cezayir, Güney Afrika, Hindistan, Kenya, Moritanya, Suudi Arabistan, Tunus ve Vatikan'ın devlet/hükümet başkanları düzeyinde katılım sağlandı.Ayrıca BM, OECD, Dünya Bankası, IMF ve Afrika Kalkınma Bankası başkanları da oturumda hazır bulundu. Zirvenin kritik başlıkları, 'Rusya- Ukrayna Savaşı ve Ortadoğu'daki ihtilaflara atıfla kural temelli uluslararası sistemin korunması, Afrika vurgusuyla yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ülkelerle ilişkiler, göç, iklimenerji bağlantısı ve gıda güvenliği ve yapay zekâ konuları' olarak belirlendi.Erdoğan katıldığı 'Afrika ve Akdeniz/ Yapay Zekâ ve Enerji Konulu' yüksek düzeyli oturumda, Afrika ve Akdeniz ile Yapay Zekâ ve Enerji konuları ele alındı. Oturumda, Papa Franciscus yapay zekâ, Afrika Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani de 'Afrika ve Akdeniz' başlığı altında ana konuşmacı olarak söz aldı.G7 liderlerinin gündeminde Rusya ve Çin'e karşı izlenecek politika başlıkları bulunurken, Başkan Erdoğan oturumda 'Afrika ve Akdeniz'e odaklanan bir konuşma yaptı. Liderler huzurunda dünyaya bir kez daha 'Gazze'deki insanlık dramının son bulması çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli kalıcı çözüm perspektifini bir kez daha gündeme getirdi.Başkan Erdoğan'ın, toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Rusya- Ukrayna Savaşı gibi sınamalarla mücadele edilen bu dönemde Türkiye'nin adil ve dengeli duruşunu anlattığı kaydedildi. Erdoğan'ın zulme uğrayan Filistin halkına destek ile İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm çağrısını bir kez daha dile getirdiği ifade edildi. Erdoğan ayrıca, göç yönetimi konusunda Türkiye'nin tutumunu ve adil külfet paylaşımı yönündeki beklentilerini liderlere aktardığı belirtildi.ABD Başkanı Biden, zirve marjında yaptığı konuşmada, kendisinin 3 aşamalı ateşkes planı sunduğunu, ancak Hamas'tan net bir yanıt gelmediğini ileri sürerek, 'Hamas üzerindeki baskıyı artırmalıyız' dediBaşkan Recep Tayyip Erdoğan,Afrika ve Akdeniz-Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile el ele poz verdi. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu. Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti. Erdoğan, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu.Başkan Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'ın El Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam dünyasının birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı. Başkan Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve onları durdurmak için yapılması gerekenlerle küresel gelişmeler ele alındı.Erdoğan, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün gerçekleştirdiği İspanya ziyareti sonrasında İspanyol basını, iki ülke arasında güçlenen ekonomik ilişkilere vurgu yaptı. La Vanguardia gazetesi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 'Türkiye, İspanya'nın kilit ekonomik ortağı' ifadelerini sayfalarına taşıdı.İspanya kamu yayıncısı RTVE, Sanchez'in Filistin'i tanıma kararına dikkati çekti. Sanchez'in Türkiye'nin gelecek yıllara yönelik sağlam ekonomik planı ve karşılıklı yatırım vurgusu öne çıkarıldı.