Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da: Dünyaya kritik 'Gazze' çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G7 zirvesine katılmak için İtalya'da. Başkan Erdoğan'ın G7'deki öncelikli gündemi Gazze olacak. Erdoğan, dünya ülkelerine kritik çağrılarda bulunacak. Öte yandan Başkan Erdoğan; İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. İspanya'da temaslarını gerçekleştiren Başkan Erdoğan G7 zirvesine katılmak için İtalya'ya geldi.Zirve kapsamında Başkan Erdoğan'ı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni karşıladı. Erdoğan ve Meloni bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılıyor.Küresel siyasetin nabzının tutulacağı zirvede, İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik işbirliği konuları görüşülecek.Erdoğan, zirvede 'Afrika ve Akdeniz Yapay Zekâ ve Enerji' konulu G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.