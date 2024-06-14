15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde park halindeki bir araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilirken köprünün trafiğe kapatıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise köprüyü kapatan şahsın 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü ve ikna çalışmaları sonucu teslim alındığı bilgisini paylaştı.

İstanbul Emniyeti; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde terk halindeki bir araç nedeniyle alarma geçti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İddialara göre; terk edilmiş aracın arka koltuğunda koli şeklinde şüpheli bir paket de incelemeye alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift taraflı trafiğe kapatıldı.İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz.Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu' ifadelerini kullandı.BAKAN YERLİKAYA: ŞAHIS TESLİM ALINDIBakan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.