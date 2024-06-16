Meteoroloji açıkladı: 16 Haziran 2024 hava durumu raporu... Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 32°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 32°CAz bulutluHATAY °C, 32°CAz bulutluISPARTA °C, 34°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CAz bulutluÇANKIRI °C, 31°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutluKONYA °C, 31°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 33°CParçalı bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 36°CAz bulutluVAN °C, 27°CParçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutluSİİRT °C, 37°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu