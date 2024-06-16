  • USD: 32,46 - 32,52
  • EURO: 34,73 - 34,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço açıklandı. 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede; 852 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi yaralı
Ekleme: 16.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi yaralı
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço açıklandı.

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi yaralı

15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede; 852 trafik kazası meydana geldi. 407 bin 731 araç denetlendi.

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi yaralı

24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi ise yaralandı.