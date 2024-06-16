Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço açıklandı.15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede; 852 trafik kazası meydana geldi. 407 bin 731 araç denetlendi.24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti bin 421 kişi ise yaralandı.