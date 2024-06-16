Başkan Erdoğan, sınırdaki askerlerin bayramını kutladı: Mehmetçik, teröre karşı ciddi mücadeleler verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik ile bayramlaştı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de telefonda konuşan Bakan Güler, Mehmetçik'in büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti. Başkan Erdoğan, Bakan Güler, komutanlar ve vatani görevini yerine getiren Mehmetçik'in bayramını tebrik ederek, 'Allah nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum.Biliyorum ki, bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti.