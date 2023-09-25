MasterChef All Star'da elenen isim belirlendi

MasterChef All Star'da dün akşamki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Sefa Okyay Kılıç oldu.

Sevilen yarışma programı MasterChef All Star, heyecanlı bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.Programın dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı.Kıran kırana oynanan oyunlar sonrasında kırmızı ve mavi takım arasındaki eleme adayları seçildi.Haftanın eleme adaylarının Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya oldu.Eleme adayları arasından Kerem ve Sefa son eleme turuna kaldı.Yapılan eleme gecesinde Sefa Okyay Kılıç elenen isim oldu.