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MasterChef All Star'da elenen isim belirlendi

MasterChef All Star'da dün akşamki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Sefa Okyay Kılıç oldu.

Ekleme: 25.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
MasterChef All Star'da elenen isim belirlendiSevilen yarışma programı MasterChef All Star, heyecanlı bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.

Programın dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

Bir eleme gecesi daha...

Kıran kırana oynanan oyunlar sonrasında kırmızı ve mavi takım arasındaki eleme adayları seçildi.

Haftanın eleme adaylarının Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya oldu.

MasterChef All Star'da elenen isim belirlendi

Sefa veda etti

Eleme adayları arasından Kerem ve Sefa son eleme turuna kaldı.

Yapılan eleme gecesinde Sefa Okyay Kılıç elenen isim oldu.
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