  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 28,86 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antiterör operasyonu ne zaman sona erecek? Aliyev, Ermeni güçlerine tek şartını açıkladı

Karabağ'daki operasyonla ilgili açıklama yapan Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak" sözlerine yer verdi.

Ekleme: 20.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Antiterör operasyonu ne zaman sona erecek? Aliyev, Ermeni güçlerine tek şartını açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını bildirdi. Aliyev, 'Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak' dedi.

ALİYEV'DEN AÇIKLAMALAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycan ordusunca başlatılan antiterör tedbirlerinin gerekçelerini aktardı. Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerden ve son aylarda artan provokasyonlarından, sözde rejimin 'cumhurbaşkanı seçimi' yapmasından bahseden Aliyev, provokatif eylemleri önlemek için bölgede yerel nitelikte antiterör tedbirlerine başlamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

'DİYALOG DAVETİNİ YENİLEDİK'

Aliyev, Azerbaycan ordusunun sivilleri ve altyapı tesislerini hedef almadığını, yalnızca meşru askeri hedefleri imha ettiğini vurguladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin temsilcilerinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloga davet edildiğini fakat bu davetlerin reddedildiğini hatırlatan Aliyev, antiterör tedbirleri devam ederken de diyalog davetini yinelediklerini ifade etti.

Antiterör operasyonu ne zaman sona erecek? Aliyev, Ermeni güçlerine tek şartını açıkladı

SÖZDE REJİMİN HAREKETLERİ

Aliyev, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması durumunda terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını belirtti. 44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Antiterör operasyonu ne zaman sona erecek? Aliyev, Ermeni güçlerine tek şartını açıkladı

BÖLGEDE NELER OLDU?

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti. Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde 'cumhurbaşkanlığı seçimi' yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu.

Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

Antiterör operasyonu ne zaman sona erecek? Aliyev, Ermeni güçlerine tek şartını açıkladı
Emine Erdoğan'dan tüm dünyaya sıfır atık daveti: Gelin değişimin parçası olun
ABD'de büyük buluşma! Mehmet Şimşek dev fonlarla bir araya geldi: Yatırımcıyı Türkiye'ye çağırdı
İYİ Parti'nin HDP ile olan gizli ittifakını açıklamıştı! Akşener'e: Beni susturamazsınız
CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!
Dünya, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan sözlerini konuşuyor! 'Herkesin kabul ettiği gerçek' diyerek Ermenistan'a yaptığı çağrıya dikkat çektiler
Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var
Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyondan ilk görüntüler
Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!
Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş öldürüldü
Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı
CHP bildiğiniz gibi! Genel Başkanlığa aday olan Özgür Özel söylem değiştirdi: Hepimiz hacı torunuyuz
Emine Erdoğan, ‘Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru’ programına katıldı
Ankara'daki 'bakterili' ekmekler skandalında yeni perde! Özcan tek tek ortaya çıkardı
Türkiye yatırımcıların radarında! Dış finansman kapıları aralanıyor! Bakan Şimşek: Hedefimiz gerçekleştiğinde Türkiye ile rekabet edecek fazla ülke olamayacak
Onursal Adıgüzel: CHP'nin anketleri ve seçim sonuçları birbiriyle uyumluydu
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!