Dışişleri'nden Pakistan'daki intihar saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinde askeri konvoya yönelik gerçekleşen ve 9 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısını kınadı. Bakanlık tarafından saldırı için Pakistan'a başsağlığı dilendi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında 9 askerin şehit olduğunu, 5'inin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik." denildi.
Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; Türkiye olarak, kardeş Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz"