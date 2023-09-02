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Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki evinden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, yol boyunca vatandaşların ve çocukların büyük ilgisi ile karşılaştı. Çocuklara harçlık ve oyuncak veren Başkan Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti. Erdoğan, 4.5 kilometreyi yaklaşık 1 saatte gidebildi.

Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...
Ekleme: 2.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 2.09.2023 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahta sık sık duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken sorunlarını da dinledi.

Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Engelli bir gençle de sohbet eden Erdoğan, bazı çocuklarla fotoğraf çektirdi.

4.5 KM'Yİ 1 SAATTE GİDEBİLDİ

Konvoyu sık sık durdurarak her fırsatta vatandaşa kulak veren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.

Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...



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Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...
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