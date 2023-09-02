Bakan Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçısı yakalandı
Bakan Yerlikaya: Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 30'u tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair detayları paylaştı:
Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; biri yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.18'i tutuklandı, 7‘si hakkında adli kontrol kararı verildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; biri yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; biri yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.18'i tutuklandı, 7‘si hakkında adli kontrol kararı verildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; biri yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.