  • USD: 26,68 - 26,73
  • EURO: 28,94 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya: Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 30'u tutuklandı.

Ekleme: 2.09.2023 - 12:32 Güncelleme: 2.09.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçısı yakalandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair detayları paylaştı:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; biri yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.18'i tutuklandı, 7‘si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; biri yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçısı yakalandı
Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!
Denizli'deki otobüs kazasında kan donduran detaylar! Vücudu parçalananların kimlik tespiti...
Bakan Uraloğlu açıkladı: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! '7 milyon insan konforu yaşayacak'
Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!
HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Denetimler sıkılaşıyor! Yerli sanayici korunacak...
Sağlık Bakanı Koca detayları açıkladı: Erken uyarı sistemi ile tam koruma! Beyaz reform geliyor
İstanbul’da kilit operasyon: DEAŞ’a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi
Doğal gazda zamsız faturasız dönem! Rakam 13 milyar TL'ye ulaştı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yeni rekor! 'Gördüklerinizden fazlası var demiştik'
Katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen tır otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı
Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt: Mücadele bunu gerektiriyorsa korkacak değiliz
Başkan Erdoğan, Teknofest'te açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah
Mehmetçik'ten Kandil'e operasyon: Çok sayıda terörist öldürüldü
Metroya yerli ve milli damgası: Raylara iniyor! İlk sürücüsüz araç olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Genel salgından söz edemeyiz
İsveçli IKEA'nın Bursa'daki mağazasındaki mescit kapandı
İBB’nin yeniledik dediği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korkutan görüntüler!
Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar

Vatandaşlar sahilde zor anlar yaşadı! Fırtına ortalığı birbirine kattı: İşte o anlar

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor