Bakan Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair detayları paylaştı:Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; biri yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.18'i tutuklandı, 7‘si hakkında adli kontrol kararı verildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; biri yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.