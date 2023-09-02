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Bakan Güler TSK Spor Gücü'nün askeri pentatlon takımını kabul etti

Bakan Güler, 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan TSK Spor Gücü'nün askeri pentatlon takımını kabul etti.

Ekleme: 2.09.2023 - 20:55 Güncelleme: 2.09.2023 - 20:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Güler TSK Spor Gücü'nün askeri pentatlon takımını kabul etti
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçtiğimiz hafta İsveç'te düzenlenen 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nı kazanarak dünya şampiyonu olan TSK Spor Gücü'nün askeri pentatlon takımını kabul etti.

Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Mehmetçiklerimizle sohbet eden Bakan Yaşar Güler, askerlik vazifelerinde ve spor faaliyetlerinde başarılarının devamını diledi' denildi.
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