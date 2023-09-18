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Yaz Spor Okulu'na görkemli kapanış! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı

Sultangazi Belediyesi’nin geleceğin yıldızlarını yetiştirdiği Spor Akademileri, yaz sezonuna görkemli bir törenle veda etti. Genç sporcuların hünerlerini sergilediği törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Ekleme: 18.09.2023 - 21:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Yaz Spor Okulu'na görkemli kapanış! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı
Gençlerin kendilerini keşfettikleri, yeteneklerini geliştirdikleri Sultangazi Belediyesi Spor Akademileri, geleceğin sporcularını yetiştirmeyi sürdürüyor. 6-18 yaş arası öğrencilerin 17 branşta eğitim aldığı Spor Akademileri, yaz ayında da öğrencileri yalnız bırakmadı.

Gençlerin tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlayan Yaz Spor Okulları, 2023 dönemini görkemli bir törenle kapattı. Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda gerçekleşen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Genelindeki Çalışmalar Anlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öncelikle Av. Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Dursun, Bakan Bak'a ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi, ilçede yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Bak ve Belediye Başkanı Dursun, yapılan istişarelerin ardından beraberindekilerle birlikte tören alanına geçti.

Yaz Spor Okulu'na görkemli kapanış! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı

Bakan Bak'a Büyük İlgi
Mimar Sinan Şehir Ormanı'ndaki törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Belediye Başkanı Dursun, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle genç sporcularla yakından ilgilenen Bakanı Osman Aşkın Bak ve Belediye Başkanı Dursun, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Gençleri Spora Yönlendirin”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Aşkın Osman Bak, gençlerin kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak durmasının yolunun spordan geçtiğini belirtti. Bakan Bak, “Gençleri sporla buluşturmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ailelere büyük görevler düşüyor, çocuğunuzu spora yönlendirin. Çok şanslıyız ki sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Spora yapılan yatırımlardaki en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımızdır” diye konuştu.

Yaz Spor Okulu'na görkemli kapanış! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı

Başkan Dursun'a Tebrik

Bakan Bak “Belediyemizin yaptığı kültür merkezi yatırımları, yüzme havuzu yatırımları, gençlik merkezi yatırımlarını tebrik ediyor ve biz de destekliyoruz. Yeni tesisler için de desteklerimizi sürdüreceğiz. İnşallah daha da güzel işler yapılacak, Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yaz Spor Okulu'na görkemli kapanış! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı

Dönemi 545 Madalyayla Kapattık

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediyesi'nin İstanbul'da en çok lisanslı sporcuya sahip olan spor kulübü olduğunu vurguladı. Başkan Dursun “Öncelikle Sayın Bakanımıza bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bizler de bu bilinçle Sultangazi'nin sporla anılır bir hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Daha sağlıklı nesiller için gençlerimizi spora teşvik eden çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl on bin öğrencimize eğitim verdik. Öğrencilerimiz, girdikleri her müsabakalarda bizlerin göğsünü kabarttı. 2022- 2023 dönemini güzel başarılarla, tam 545 madalyayla kapattık. 2023 2024 sezonunda Spor Akademilerimiz yine her zaman olduğu gibi binlerce öğrencimize eğitim vermeyi sürdürecek” dedi.

Konuşmaların ardından nefesler tutuldu, genç sporcular bir bir tüm hünerlerini sergiledi. Sporcuların birbirinden akrobatik hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Gençlerin gösterileri izleyicilerden tam not aldı. Program sonunda genç sporcular sertifikalarını Bakan Bak ve Belediye Başkanı Dursun'un elinden aldı.

Yaz Spor Okulu'na görkemli kapanış! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı

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