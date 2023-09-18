Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.