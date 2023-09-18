  • USD: 26,98 - 27,03
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Korkunç kaza! Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 3 ölü

Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Tavas'da elektrikli bisiklete çarpan otomobilin yol kenarındaki mezarlığa yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 18.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Korkunç kaza! Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 3 ölü
Denizli'nin Tavas ilçesinde elektrikli bisiklete çarpan otomobil, yol kenarındaki mezarlığa yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Şandede (45) ile yanındaki eşi Hatice Şandede (43) ve elektrikli bisiklet sürücüsü Adem Gökin (69), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Karahisar Mahallesi Kuyucak-Tavas kara yolunda meydana geldi. Tavas istikametine giden Mehmet Şandede'nin kullandığı 34 GDT 304 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek Adem Gökin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki Karahisar Mahalle Mezarlığı'na yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Şandede ile elektrikli bisiklet sürücüsü Adem Gökin'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri otomobildeki Hatice Şandede'yi ağır yaralı olarak çıkardı. Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Şandede'nin eşi Hatice Şandede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Adem Gökin ile Mehmet Şandede'nin cenazeleri otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç kaza! Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 3 ölü
Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden geri vites: Ben de Müslüman'ım yaptığımdan pişmanım
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'dan Mansur Yavaş yönetimine tepki: Ankara 15 yıl geriye gitti
MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit gibi sözler: Bedelini ödeyecek
Fatih Altaylı'nın 4 yıl hapsi istendi! Din İşleri Yüksek Kurulu başkanına hakaret eden Altaylı'ya dava
Bodrum'da yine isale hattı patladı
İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!
Mansur Yavaş Özel Halk Otobüsü esnafına destek vermedi
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’na bariyer çekti: Kongre salonuna gidişini engelledi!
Miçotakis'e soğuk duş! 'Silahımız' dediği Türkiye planını Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bozdu
ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yüzler teker teker Türkiye’ye dönüyor… AB ülkesinden itiraf sözleri: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-Amerikan toplumuna teşekkür paylaşımı
İBB’de sistem çöktü: 4 yılda 30 yıl geriye gitti
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat! TL'yi cazip kılacak ilave adımlar atıldı
ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum
Kimliklerini bizzat elinden aldılar! Ahıska Türkleri konuştu: Hepsinin babası Erdoğan'dır
3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları
2 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

2 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek

TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek

Ev yapımı konservede ölümcül tehlike: 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu

Ev yapımı konservede ölümcül tehlike: 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu

Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...

Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Malatya’da genç kız, hademe olarak çalıştığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı

Malatya’da genç kız, hademe olarak çalıştığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı