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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!

Türkiye, tarihi seçimleri geride bıraktı. Ancak koalisyonda kavga bir an bile durmadı. 8'li koalisyon ortakları, yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdı. Vekil pazarlığı ve gizli protokoller nedeniyle eleştiri üstüne eleştiri yağdı. Son olarak İYİ Partili Bilge Yılmaz sert bir çıkış yaptı. "Seçimi Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybettik" ifadesini kullandı. Bu sözler, Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Canan Kaftancıoğlu'nu çıldırttı: Hakkım diye düşünüyorum!

İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!
Ekleme: 18.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!
Seçimler bitti, ancak koalisyonda kavga bitmedi… 14 ve 28 Mayıs'tan önce 'Birleşerek kazanacağız' diyerek Türkiye'yi yönetme hayali kuranlar, birbirine girdi!

İYİ PARTİ'NİN OYLARI ERİDİ, İTTİFAK SONA ERDİ!

Seçimlerde büyük oy kaybı yaşayan İYİ Parti, yenilginin sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Birbiri ardına eleştiriler geldi. Gizli protokollerin ve vekil pazarlıklarının sürdüğü masada kavga bir gün bile eksilmedi. Son olarak Meral Akşener, yola ittifaksız devam edeceğini söyleyerek resti çekti.

İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!


BİLGE YILMAZ'DAN SEÇİM ÇIKIŞI!

Tartışmalar sürerken İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan ilginç bir çıkış geldi.

İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!

'ÇIKAR GRUPLARI YÜZÜNDEN KAYBETTİK'

Alınan seçim yenilgisinden dolayı daha önce pek çok kez Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bilge Yılmaz, 'Cumhurbaşkanlığı seçimini, Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybettik' dedi.

Bilge Yılmaz'a yanıt, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimden geldi.

İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!


KAFTANCIOĞLU ÇOK KIZDI!

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilge Yılmaz'a sosyal medyadan yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, 'Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor. Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak; 'hangi çıkar grubunun' parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum' dedi.

İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!

Yaşanan menfaat kavgası, 'kumar masasının' gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.



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İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!
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