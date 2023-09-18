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Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden geri vites: Ben de Müslüman'ım yaptığımdan pişmanım

Sosyal medya hesabından camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı. Şahıs, "Ailem çok muhafazakar bir ailedir. Buna tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu" dedi.

Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden geri vites: Ben de Müslüman'ım yaptığımdan pişmanım
Ekleme: 18.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden geri vites: Ben de Müslüman'ım yaptığımdan pişmanım
İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, hakimlikteki ifadesinde, amacının saygısızlık yapmak olmadığını belirterek, beklediğinin üzerinde etkileşim alınca hatasını anladığını ve paylaşımını sildiğini kaydetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada, Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle yakalanan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan S.Y.Ö'nün ifadelerine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

'Ben Müslüman bir insanım'
Zanlı S.Y.Ö, emniyetteki ifadesinde, 'Ben Müslüman bir insanım. Kimsenin dini ile dalga geçmek, aşağılamak gibi bir derdim yoktu. Bu paylaşımın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım.' savunmasında bulundu.

Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden geri vites: Ben de Müslüman'ım yaptığımdan pişmanım

'Olayın buralara kadar geleceğini düşünmemiştim'
Şüpheli, hakimlikte verdiği ifadesinde ise alkol etkisinde böyle bir şey yaptığını, amacının saygısızlık ve dine hakaret etmek olmadığını dile getirdi. Son 1 yıldır dinle ilgili kafasında bazı soru işaretlerinin bulunduğunu anlatan S.Y.Ö, şu ifadeleri kullandı: 'Ailem ile de bu konuda çok sert tartışmalar yaşadım. Çünkü ailem çok muhafazakar bir ailedir. Buna tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu. Bu nedenle paylaşım yaptım. Amacım saygısızlık yapmak değildi fakat beklediğimin üzerinde bir etkileşim alınca hatamı anladım ve paylaşımımı sildim.

Kararsız bir yapım var, bu nedenle gelgitli bir dönemim oldu. Ailemin tavrı da beni buna sürükledi. Böyle bir paylaşım yüzünden ülke ayağa kalktı. Olayın buralara kadar geleceğini düşünmemiştim. Türk vatandaşların fazla kullandığı bir uygulama olmadığını düşündüğüm için böyle bir paylaşım yaptım. Bunu bu kadar yayan ben değilim.'
Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden geri vites: Ben de Müslüman'ım yaptığımdan pişmanım
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