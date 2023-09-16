Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a bir destek daha! 'Aydın' olarak niteledi, selam gönderdi

CHP'nin fonladığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırmış, teröristbaşının serbest kalması gerektiğini açıklamıştı.Merdan Yanardağ'ın '70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir' ifadesini kullanmıştı.Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tele1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşı Öcalan'ı övmekten geri durmayan Merdan Yanardağ'a desteğini sürdürüdü. Katıldığı bir programda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Yanardağ'dan 'aydın' olarak söz etti.Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Bu ülkenin aydınları, karanlığa karşı mücadele ederlerse her türlü karanlığı yener ve ellerindeki meşale ile toplumu, zihinlerimizi aydınlatır. Aydınların böyle bir sorumluluğu var.Bu aydınlardan birisi de Merdan Yanardağ'dır. Dolayısıyla, Merdan Yanardağ'a sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.'