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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a bir destek daha! 'Aydın' olarak niteledi, selam gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran ve tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'ı "aydın" olarak niteledi. CHP lideri konuşmasında "Merdan Yanardağ'a sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a bir destek daha! 'Aydın' olarak niteledi, selam gönderdi
Ekleme: 16.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:20 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a bir destek daha! 'Aydın' olarak niteledi, selam gönderdi
CHP'nin fonladığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırmış, teröristbaşının serbest kalması gerektiğini açıklamıştı.

ÖCALAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Merdan Yanardağ'ın '70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir' ifadesini kullanmıştı.

TUTUKLANDI

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tele1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR DESTEK DAHA!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşı Öcalan'ı övmekten geri durmayan Merdan Yanardağ'a desteğini sürdürüdü. Katıldığı bir programda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Yanardağ'dan 'aydın' olarak söz etti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Bu ülkenin aydınları, karanlığa karşı mücadele ederlerse her türlü karanlığı yener ve ellerindeki meşale ile toplumu, zihinlerimizi aydınlatır. Aydınların böyle bir sorumluluğu var.

Bu aydınlardan birisi de Merdan Yanardağ'dır. Dolayısıyla, Merdan Yanardağ'a sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.'
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a bir destek daha! 'Aydın' olarak niteledi, selam gönderdi
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