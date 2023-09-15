Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı.Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü.Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."