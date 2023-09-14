İsveç'te skandallar bitmiyor! Başkan Erdoğan'ın maketini yaktılar: Polis sadece izledi...

NATO üyeliği için Türkiye'den onay bekleyen İsveç'te skandallar bitmiyor. Ülkenin adeta PKK'nin üssü haline geldiğini itiraf etmelerine rağmen İsveç polisinin tutumu ise hayrete düşürecek cinsten... Ülkede PKK eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maket yakıldı. İsveç polisi ise olan biteni sadece izledi.

İsveç'in NATO ittifakına üye olmak için Türkiye'nin onayını beklediği bilinirken ülkede her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. PKK'nın adeta merkez üssü haline gelen ülkede terör örgütü yandaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi.İsveç Meclisinin açılışını fırsat bilerek dün başkent Stockholm'de kent merkezinde toplanan terör örgütü PKK yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaştı.Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının,Başkan Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer alıyor.Terör örgütü PKK yandaşlarının, 30 Eylül'de Stockholm'ün merkezinde, İsveç'in NATO'ya girmesine karşı yapacakları bir gösteri için polisten izin aldıklarını anlatan pankart taşıdığı da görüldü.Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.Terör örgütü PKK ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.Başkan Erdoğan da '(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı.' açıklamasını yapmıştı.