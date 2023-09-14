5 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 11 kişiye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı operasyonda, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.