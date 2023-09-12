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Beyaz Gazete
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CHP'de siyasi iç savaş! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi seviye atladı

İmamoğlu 100. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamındaki 3 günlük kutlama programının sadece Anıtkabir ziyaretine katıldı. Davet almasına karşın Kılıçdaroğlu'nun son 3 programında bulunmadı. "Davet mi edilmediniz?" sorusunu yanıtsız bırakan İmamoğlu, "Sorunun muhatabı ben değilim" demekle yetindi.

CHP'de siyasi iç savaş! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi seviye atladı
Ekleme: 12.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
CHP'de siyasi iç savaş! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi seviye atladı
28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana birbirlerini eleştiri yağmuruna tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partideki koltuk savaşını başka bir boyuta taşıdı.

CHP'de siyasi iç savaş! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi seviye atladı

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son 3 programında yer almayan İmamoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen CHP'nin 100. kuruluş yılı etkinliklerinin ise sadece Anıtkabir programına katıldı.

CHP'de siyasi iç savaş! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi seviye atladı

'Davet mi edilmediniz?' sorusunu yanıtsız bırakan İmamoğlu, 'Sorunun muhatabı ben değilim' demekle yetindi.

100. YIL KUTLAMALARINA GÖLGE DÜŞTÜ

Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak partide isyan dalgası başlatan İmamoğlu, bu kez 'davet' krizini ortaya çıkararak gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son 3 programında ortalıkta gözükmeyen İmamoğlu, partinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin ise yalnızca Anıtkabir ziyaretine katılmakla yetindi.

CHP'de siyasi iç savaş! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi seviye atladı

Etkinliklerin ilk gününde yer almayan İmamoğlu, Anıtkabir'deki tavırları ile dikkatleri üzerine çekti. Kılıçdaroğlu ile yan yana gelmemek için adeta mücadele eden İmamoğlu'nun hemen hemen hiçbir toplu fotoğrafta da yer almadığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NA SİTEMKAR GÖNDERMELER

CHP'yi İstanbul ve Ankara arasında 2 parçaya bölen bu çekişmeye ilişkin İmamoğlu'ndan itiraf niteliğinde yeni açıklamalar geldi.

Bir gazeteciye konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki programlarında neden yer almadığına ilişkin, 'Sorunun muhatabı ben değilim' yanıtını verdi.

CHP'de siyasi iç savaş! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi seviye atladı

'Davet mi edilmediniz?' sorusuna da sitemkar yanıt veren İmamoğlu, 'O kadar söyleyeyim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz' diyerek bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu suçladı.




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