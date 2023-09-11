Twitter X düşüşe geçti: Elon Musk şokta!

Bununla da sınırlı kalmayan sorunlar, web platformuna olan ilgide de kendini gösterdi. Dünya genelinden kullanıcılar, X marka değişikliğinin ardından Twitter'a olan ilgilerini kaybetmeye başladılar. Ağustos ayında, bir önceki yıla göre %10'luk bir azalma yaşandı. Bu, Twitter'ın açıkladığı aylık 15 - 30 milyon yeni kullanıcı hedefinin oldukça altında bir rakam olan yalnızca 10 milyon kullanıcıya ulaşıldığını gösteriyor.Aktif kullanıcı sayısındaki düşüş ise daha büyük bir endişe kaynağı. Temmuz ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 253 milyonken Eylül ayında 249 milyona düştü. Aynı dönemde aylık aktif kullanıcı sayısı da 398 milyondan 393 milyona geriledi. Bu rakamlar, Elon Musk'ın 2024 hedefi olan aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşma hedefinin oldukça uzağında.Twitter, tüm bu sorunlarla başa çıkmak için önemli adımlar atmaya ihtiyaç duyuyor. X marka değişikliğinin yanı sıra, kullanıcı kaybını önlemek ve indirme sayılarını artırmak için stratejik hamleler yapması gerekebilir. İlerleyen dönemde Twitter'ın nasıl bir yol izleyeceği ve bu sorunları nasıl aşmaya çalışacağı merak konusu.