MSB duyurdu: 10'u terörist 12 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, 'Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' açıklamasında bulundu.