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Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin, 1 milyon liralık ödülü kazanmayı başardı. Güvercin, büyük ödülü kazanan ikinci yarışmacı oldu.

Ekleme: 11.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 11.09.2023 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmanın önceki bölümünde geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Güvercin, 400 bin lira değerindeki soruya doğru yanıt vermiş, 24 yaşındaki Rabia'nın başarısı karşısında tepkisiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Harikasın" diyerek yarışmacıyı alnından öpmüştü.

Büyük ödülü kazandı

Yarışmanın yeni bölümünde 1 milyon lira değerindeki soru açıldı.

"Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuna doğru cevabı veren Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülü kazanmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

Soruya doğru yanıtı vermesinin ardından dakikalarca ayakta alkışlanan ve gözyaşlarına boğulan Rabia, Batu Alıcı'nın ardından bu başarıya ulaşan ikinci yarışması oldu.

"Bir el yaptıracağım"

Yarışmaya Ankara'dan katılan Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülü kazandığında ilk yapacağı şey ise izleyenleri oldukça duygulandırdı.

Rabia, ödülü kazandığında yapacaklarını "Bir el yaptıracağım. Estetik el. Biyonik kol gibi değil. Sol elimin aynısını tarıyorlar. Bilek ampütasyonu olduğu için diğer kolumun aynısının tersini çeviriyorlar ve yumuşak silikon dokudan birebir aynısını yapıyorlar. Takıyorsunuz ve kimse hiçbir şey anlamıyor" diyerek açıkladı.
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