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İstanbul’da konsol hırsızları yakalandı

İstanbul il genelinde lüks araçların konsollarını dakikalar içinde sökerek kayıplara karışan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Farklı ilçelerdeki 39 hırsızlık olayının faili olarak aranan 3 kişinin emniyette 174 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 11.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da konsol hırsızları yakalandı
İstanbul'un farklı ilçelerinde lüks araçların konsolları peş peşe çalındı. Konsolları sökülen kişilerin yaptıkları başvurunun ardından Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı sokaklardaki kamera görüntüleri toplandı. Yapılan kamera incelemesinde, hırsızların bir araçla lüks araçlara yanaştıkları daha sonra camını kırdıkları aracın içine girerek konsolları dakikalar içinde çalarak kaçtıkları belirlendi. Kamera görüntülerinden hırsızların Çetin D., (25) Seyit Ö. (31) ve Özden B. (41) oldukları belirlendi. Kimlikleri belirlenen kişilerin kent genelinde 4 oto hırsızlığı, 32 otodan Hırsızlık ve 3 plaka hırsızlığı olaylarının faili oldukları ve arandıkları saptandı.

Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Çetin D. ve Seyit Ö'yü Esenyurt'ta, Özden B'yi de Fatih'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Çetin D'nin 112, Seyit Ö'nün 21 ve Özden B'nin 41 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
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