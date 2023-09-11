CHP'de 'mega' kriz! Kılıçdaroğlu 'Mansur Yavaş aday' dedi ancak İmamoğlu'nu teyit etmedi: Olaylı 100. yıl kutlamalarının perde arkası

Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'değişim' sancısı tuttu. 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası altı ok, kaos, kavga ve büyük hesaplaşmalara sahne oluyor.Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.İmamoğlu bir yandan da kurultayda Özgür Özel'i destekleyeceğini duyurarak 'tavşan aday' formülünü açık etti, 2028 planları için kollarını sıvadı.'Değişim' tartışmalarının gölgesinde CHP'de 100. yıl kutlamaları olaylı bir şekilde geçti. Kutlamalara katılmayan Ekrem İmamoğlu 'yoğunum' mazareti sundu.Programa CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılması ise dikkatlerden kaçmadı.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken fondaş İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinliklere neden katılmadığını sordu.İmamoğlu 'Davet edilmediniz mi?' sorusuna 'O kadar söyleyeyim. Sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin kendisini çağırmadığını öne sürdü.Ekrem İmamoğlu'nun 'davet edilmedim' çıkışının aksine CHP'li yetkililer Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinin il başkanlıkları tarafından organize edildiğini ifade etti.CHP'li Canan Kaftancıoğlu ise 'İmamoğlu da dahil bütün parti kurullarının haberdar edildi' diyerek husumetlisi Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı.Tam da bu noktada dikkat çekilmesi gereken bir husus ön plana çıkıyor...100. yıl etkinliklerinde Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı tabloda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var.Yavaş'ın Ankara için adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından teyit edilirken, İmamoğlu İstanbul adaylığına dair hala bir teyit alamadı. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş hakkında 'Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır' ifadelerini kullandı. Ancak aynı netliği İmamoğlu için sergilemedi.Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki etkinliklerine davet edilmediğini söylemesi, CHP'nin ise 'Davet ettik gelmedi' çıkışı yapması İBB adaylığında büyük bir krizin olduğunu gözler önüne serdi.Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığı konusundaki netliği Ekrem İmamoğlu için göstermemesi de bu durumdaki en büyük etkenlerden biri.