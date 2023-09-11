Burası İzmir: Gökyüzünde ateş topu! Görüntüler büyüledi!

İzmir'de çekilende gökyüzü fotoğrafları herkesi büyüledi. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan Perseid Göktaşı Yağmuru, 14 Temmuz'da başlayıp, 1 Eylül'e kadar devam etmişti.Hem profesyonel hem amatör gözlemcilerin katıldığı etkinliklerde, saatte 60-100 arası ışık izi gözlenebildi.Fotoğrafçı Süleyman Akgüneş ise 13 Ağustos gecesi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meteor gözlemledi ve o anları kaydetti.Seferihisar kıyılarından toplamda 4 saatlik çekimle Perseid meteor yağmurunu görüntüleyen Akgüneş, '860 karelik seri çekime, 40'a yakın meteor denk geldi.Son saniyedeki ateş topu, bugüne kadar yakaladığım en büyüğü olabilir. Gözlem sürecinde ay ışığının olmaması, bu yılki gözlemi en uygun yapan detaylardan biriydi' şeklinde konuştu.