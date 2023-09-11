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Bakan Yumaklı: TİGEM, hububat hasadı rekoru kırdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmelerde 392 bin ton mahsul ile tüm zamanların hububat üretim rekorunun kırıldığını bildirdi.

Ekleme: 11.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı: TİGEM, hububat hasadı rekoru kırdı
Bakan Yumaklı, TİGEM'in hububat üretim verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yumaklı, TİGEM'in 15 işletmesinde 392 bin tonluk hububat hasadı gerçekleştirildiğini belirterek, "TİGEM işletmelerimiz tarımsal üretim açısından çok kıymetli ve fonksiyonel bir konuma sahip. Bu işletmeler, sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık gibi materyallerin üretim ve dağıtımındaki etkin rolüyle tarımdaki iyileştirme çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor. Aynı zamanda, işletme nitelikleri ve modernizasyonuyla da tarım sektörüne bir rol model görevi üstleniyor. 2022 yılında 140 bin ton sertifikalı hububat tohumu üreten TİGEM işletmelerimiz, 2023 yılında bu rakamı daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yumaklı, artan sertifikalı tohum kullanımı ile son 20 yılda yurt içi üretimde de büyük artışlar olduğuna dikkat çekti. Çiftçiler tarafından kullanılan sertifikalı tohumlukların yüzde 97'sinin yurt içinde üretildiğinin altını çizen Yumaklı, "Sertifikalı tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002 yılında yüzde 31 iken 2022 yılında yüzde 137'ye yükseldi. Dolayısıyla söz konusu bu başarı, çiftçisinden ihracatçısına, girişimcisinden kurum ve işletmelerimize kadar Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarının öncülerinden birisi de hiç şüphesiz TİGEM'dir" açıklamasında bulundu.
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