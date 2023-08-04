  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına vatandaştan tepki: İnşallah bu da yanmaz

İstanbullular, yanıp yolda kalan, geç gelen ve kliması çalışmayan toplu ulaşım araçları sebebiyle mağdur olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından metrobüs paylaşımı yaptı. İmamoğlu paylaşımında her gün yeni bir metrobüsün hizmete girdiğini söyledi. Vatandaşlar, İBB Başkanı'nın bu paylaşımına "İnşallah bu da yanmaz", "Bari yanmaz garantili olsaydı", "Kliması çalışıyor mu?", Gelse ne olacak her gün yeni otobüs yanıyor", "Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına vatandaştan tepki: İnşallah bu da yanmaz
Ekleme: 4.08.2023 - 16:35 Güncelleme: 4.08.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına vatandaştan tepki: İnşallah bu da yanmaz
'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'da toplu ulaşımı eziyete dönüştürmeye devam ediyor. Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almıyor.

Vatandaşlar, yaz aylarında kliması çalışmayan araçlar sebebiyle de zor anlar yaşıyor. İş saatlerinde oluşan yoğunluğun da etkisiyle dakikalar boyunca araç bekleyen İstanbulluların tüm şikayetleri cevapsız kalıyor.

Vatandaşlar mağdur olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir metrobüs paylaşımı geldi. İmamoğlu, paylaşımında 'Her gün yeni bir metrobüs İstanbulluların hizmetine giriyor.' ifadesini kullandı.

Vatandaş İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına isyan etti
İmamoğlu'nun bu paylaşımına İstanbullulardan tepki geldi. Metrobüs ve otobüslerde yaşadıkları zorlukları dile getiren vatandaşlar, yanıp yolda kalan, geç gelen ve kliması çalışmayan araçlar sebebiyle isyan etti.

İmamoğlu'na gelen tepkiler şu şekilde oldu:

İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına vatandaştan tepki: İnşallah bu da yanmaz

İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına vatandaştan tepki: İnşallah bu da yanmaz

İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına vatandaştan tepki: İnşallah bu da yanmaz

PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonuna Türkiye'den kınama
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada iki kritik konu var
DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü vaatlerine tepki: Önce tazminatlarını ver!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitinginde hesap hatası yaptı
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!
Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
MSB o görüntüleri paylaştı! Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor