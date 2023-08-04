  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 7.276,50 puana yükseldi.

Ekleme: 4.08.2023 - 13:38 Güncelleme: 4.08.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55 puan ve yüzde 0,76 değer kazancıyla 7.276,50 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 52,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Bugün yurt dışında tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşmeden gelecek haber akışı ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.400 seviyelerinin direnç, 7.200 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonuna Türkiye'den kınama
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada iki kritik konu var
DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü vaatlerine tepki: Önce tazminatlarını ver!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitinginde hesap hatası yaptı
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!
Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
MSB o görüntüleri paylaştı! Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor