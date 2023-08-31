Yer Bolu: Kendisini uyaran babasını bıçakladı!

Bolu'da, Umutcan Ç., (19) eve geç saatte geldiği için kendisini uyaran babası Mustafa Ç.'yi (55) çıkan tartışmada bacağından bıçakladı. Umutcan Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

Kanlı olay, gece yarısı sıralarında Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ç., eve geç saatte gelen oğlu Umutcan Ç.'yi uyarınca tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasını bacağından bıçakladı. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Umutcan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.