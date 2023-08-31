Edirne'de Bulgaristan'a geçmeye çalışan 53 kaçak göçmen yakalandı

Güvenlik güç ülke huzur ve güvenliği bozacak şahıslara geçit vermiyor...Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.Yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artarken son olarak Edirne'de denetimler gerçekleştirildi.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarmanın göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri sürüyor.İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmek isteyen Suriye, Fas, Irak, Mısır ve Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.