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Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı

Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Ekleme: 31.08.2023 - 20:23 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı
İlçenin Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Köy merkezine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangına müdahale için yangın söndürme helikopterleri talep edildiği öğrenildi.
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